الغربية تستقبل 4 وزراء لافتتاح عدد من المشروعات غدا

تستقبل محافظة الغربية، وزراء التنمية المحلية، اللواء محمود الشعراوي، والتموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك في جولة تفقدية للمنطقة اللوجستية بطنطا.

وأعلنت محافظة الغربية، في بيان إعلامي لها، أن اللواء محمود الشعراوي، سيقوم بتفقد كورنيش ترعة القاصد في طنطا، وتوسعات محطة مياه طنطا المرشحة الجديدة، ومشروع تطوير ميدان محطة السكة الحديد والسيد البدوي في طنطا، وذلك في جولة صباحية يرافقه فيها الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأضاف البيان، يعقب ذلك استقبال وزراء التموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والهجرة، بدوان عام المحافظة، ثم التوجه إلى المنطقة اللوجستية في طنطا، وتفقد أعمال المشروعات داخل المنطقة، ثم افتتاح نادي ماتريكس الرياضي، وعقد مؤتمر صحفي.