حريق بشركة مستلزمات زراعية في الإسكندرية دون إصابات

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، بشركة مستلزمات زراعية بطريق الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بسبب ماس كهربائي، وذلك حدوث دون إصابات.

تلقى قسم شرطة برج العرب، بلاغ يفيد نشوب حريق بمقر شركة بطريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية و10 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص اندلاع حريق هائل بمقر شركة الفتح لخراطيم ومستلزمات الزراعة، المكون من 4 طوابق، بالكيلو 39 بطريق الساحل الشمالي، بسبب ماس كهربائي.

أسفر الحريق عن التهام محتويات الشركة بالكامل والتي تحوي كميات كبيرة من خراطيم بلاستيك خاصة بري الأراضي الزراعية.

تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تحرر المحضر بقسم شرطة برج العرب، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.