أمن الإسكندرية يلقي القبض على منظم "مارثون الأطفال"

قالت وزارة الداخلية في بيان، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط منظم ماراثون أطفال الإسكندرية.

وكانت مواقع إخبارية تداولت خبراً بعنوان "جريمة ضد الطفولة"، يتضمن تعريض حياة عشرات الأطفال لخطر الإصابة بفيروس كورونا من خلال إشراكهم في ماراثون بالإسكندرية نظمته إحدى الجهات غير الرسمية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية منظم الماراثون المشار إليه، وضبطه، وتبين سابقة تنظيمه ماراثون بدائرة قسم شرطة أول الرمل حضره نحو 40 شخصا نظير مبلغ مالي، بالمخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.