الوزير: ورشة العمرة الجسيمة بالمترو الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

تحدث المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات عن مترو الأنفاق، قائلا إن المترو تم إنشائه عام 1989 ليربط بين حلوان في الشمال والمرج في الجنوب ويحمل 1.2 مليون راكب يوميا والخط الثاني تم إنشاءه عام 2005 للربط بين شبرا الخيمة في الشمال والمنيب في الجنوب ويتقاطع معه الخط الأول في الشهداء والسادات ويحمل مليون راكب يوميا، والخط الثالث للمترو يصل مابين عدلي منصور وإمبابة طوله 41.2 كيلو ويتقاطع مع الخطين الآخرين ويحمل 1.5 مليون راكب يوميا والمرحلة الأولى منها من العتبة وحتى العباسية والمرحلة الثانية العباسية الأهرام والمرحلة الثالثة من العتبة وحتى أمبابة بها 15 محطة من 3 أجزاء، ومخطط افتتاحه أبريل 2021.

وأضاف الوزير خلال كلمته بحفل افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وعدد من مشروعات مجال النقل أن ورشة العمرة الجسيمة بإمكانياتها أول مرة تحدث بالشرق الأوسط وفي مصر، مشيرا إلى أن الخط الرابع للمترو وهو من الخطوط الهامة التي تبدأ من منطقة حي الأشجار بـ6 أكتوبر وينتهي بالرحاب الجديدة.

وتحدث الوزير عن القطار الكهربائي الجديد الذي يعد من أحدث وسائل المواصلات التي دخلت القاهرة والشرق الأوسط ويبدأ من محطة عدلي منصور وطوله 90 كيلو به 16 محطة ويحمل 500 ألف راكب يوميا، ومحطة عدلي منصور هي تباديلة مركزية وبها محطة للقطار الكهربائي التي تذهب للعاصمة الإدارية الجديدة، ومترو الأنفاق وموقف للأتوبيس الترددي، ونسبة التنفيذ 86% حتى الآن، والمشروع به 16 محطة نمطية وبها جراج للسيارات.

القطار الكهربائي له مسار علوي وكباري سيارات على جانبي المسار لخدمة التجمعات السكنية، وهناك كباري للسيارات مثل كوبري المستقبل 2 ونسبة تنفيذه 70%، مشيرا لأنفاق السيارات وورشة بدر للقطار الكهربائي على مساحة 48 فدان وينفذها شركات مصرية على الرغم من أن المقال العام شركة صينية.

وكان السفير بسام راضي قد أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدي المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والاتوبيس الترددي.