السيسي يطالب الحكومة والشعب بالتكاتف لمواجهة التحديات والتغلب عليها

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير للحكومة، مهنئًا إياها على الجهد الكبير الذي تقوم به في مختلف القطاعات.

وقال الرئيس السيسي، إنَّ التحديات التي تواجهها مصر كثيرة، ومن ثم فإن الحكومة عليها عبء ضخم للغاية.

وأضاف رئيس الجمهورية: "عشان كدة دايما كلامي للحكومة والرأي العام في مصر إننا نتكاتف جميعًا في مواجهة التحديات التي تواجهنا لنتغلب عليها".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.