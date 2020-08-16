السيسي يوجه بإنهاء ملف مخالفات البناء خلال 6 أشهر: لن نتهاون

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإنهاء كل الموضوعات المتعلقة بمخالفات البناء في غضون 6 أشهر.

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: "أرجو انتهاز الشهر الذي أضفناه للمواطنين سماحًا لهم بسداد مبلغ جدية التصالح لإنهاء هذا الأمر".

وتابع رئيس الجمهورية: "بعد نهاية الأشهر الستة التي حددناها سنصدر الخريطة، وأقول إن هناك بعض الأحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وهناك أحياء سنسمح فيها بالبناء لدور أو دورين فقط وهو أمر لا نستطيع التهاون فيه، ولن تكون هناك وسيلة أخرى لتحسين الطرق والحركة أكثر من ذلك".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.