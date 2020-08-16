السيسي للمواطنين: كورونا حساس.. تعاملوا بما يليق عشان داخلين على الشتا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدكتور عوض تاج الدين مستشار الشؤون الصحية والوقائية، أخبره أنَّ أعداد المصابين بفيروس كورونا زادت بعد العيد.

الرئيس: الفيروس حساس.. وأي تهاون معاه هينعكس علينا وإحنا رايحين المدارس والجامعات

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: "الفيروس حساس وأي تهاون معاه هينعكس علينا وإحنا رايحين المدارس والجامعات".

وتابع: "هنفضل على موقفنا كمواطنين ودولة وأجهزة للحفاظ على عدم تأثر الصحة العامة في مصر بشكل كبير، خاصةً إننا داخلين على الشتاء".

السيسي يدعو وسائل الإعلام لتأكيد أهمية الحفاظ على تدابير كورونا

وواصل: "أرجو أن تساعدنا وسائل الإعلام في التأكيد كثيرًا على أهمية تحفظنا وإجراءاتنا الوقائية وألا نتهاون في الزحام او المواصلات أو أي مناطق فيها وجود للبشر، ونرجو أن نتعامل مع هذا الامر بما يليق به".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.