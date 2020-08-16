رئيس "سماد طلخا" يرد على احتجاجات العمال: لا نية لبيع الشركة

ردّ المهندس عبدالواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة" سماد طلخا"، على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العمال، للتعبير عن رفضهم لما تردد من توقف العمل وبيع أرض المصنع.

وقال الدسوقي إنه سيتم تطوير وتحديث المصنع في مكانه، وبتكلفة تصل إلى 200 مليون دولارًا، نافيا أي نية لبيعه.

وأضاف: "ما يهمنا هو مصلحة الدولة ومصلحة العمال، و"هي شركة دولة واقتصاد دولة ولازم نحافظ عليها، وطيلة عمرها وهي تدعم الفلاح المصري".

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، لافتات "لا لتشريد العمال.. لا للصفقات"، و"لا للبيع.. نعم للتطوير"، ورددوا الهتافات "مش هانبيع"، و"أرض الدلتا مش للبيع".