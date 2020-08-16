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طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير الإسكان لانقطاع المياه عن كوم أمبو

كتب:

حسام ابو غزالة
02:13 م | الأحد 16 أغسطس 2020
أحمد سعد درويش

أحمد سعد درويش

وجّه النائب أحمد سعد درويش، عضو مجلس النواب عن "كوم أمبو"، طلب إحاطة عاجلاً عملاً بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان، بسبب الانقطاع الدائم للمياه عن مدينة كوم أمبو وقرى مركز كوم أمبو بصفة يومية فى ظروف بلد بها درجة حرارة عالية، بسبب تهالك وقدم محطات المياه وقلة الكفاءة لهذه المحطات وعدم توافر قطع الغيار في بلد السد العالي، ما أدى إلى احتقان الشارع بمركز كوم أمبو.

وطالب النائب أحمد درويش بسرعة حل هذه المشكلة رحمة بمواطني كوم أمبو بأسوان، وتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل اهتمام القيادة السياسية بالصعيد.

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