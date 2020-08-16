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"خطة النواب" توافق على انضمام مصر للاتفاقية الجمركية بالنقل الدولي

كتب:

محمد يوسف
12:30 م | الأحد 16 أغسطس 2020
لجنة خطة النواب

لجنة خطة النواب

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على انضمام مصر لى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14 نوفمبر 1975 والإعلان بشأن التحفظ على القرارات على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل النقل البري الدولي بواسطة المركبات البرية من خلال تبسيط وتنسيق الاجراءات الإدارية في هذا المجال ويكفل نظام النقل البري الدولي مزايا لصالح الإدارات الجمركية لأنه يقلل من الاشتراطات الوطنية لإجراءت المرور والعبور.

وتسعى الاتفاقية أيضا إلى ضمان مرور البضائع بأدنى حد من التدخل في طريقها بالتوازي مع تقديم أقصى الضمانات إلى الإدارات الجمركية.

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