رئيس البنك الزراعي المصري يزور الدقهلية لمناقشة تمويل المشروعات

قال عادل فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك له 102 فرع بنطاق محافظة الدقهلية ويمكن من خلالها تقديم الاستثمارات اللازمة للمشروعات في مقدمتها الري بالتنقيط والري الحديث وبالطاقة الشمسية والمزارع الداجنة والحيوانية ومشروعات الاستصلاح وأوجه مشروعات المرأة الريفية والصناعات اليدوية.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، اليوم، والوفد المرافق له من نواب وأعضاء مجلس إدارة البنك.

وناقش رئيس مجلس إدارة البنك، مجالات التعاون بين محافظة الدقهلية والبنك لتوفير التمويل والدعم اللازم من خلال القروض لإقامتها.