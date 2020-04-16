البنك الزراعي المصري يسلم عامل منحة الـ500 جنيه فى معهد الأورام

فى لفتة إنسانية بادر بها العاملون بالبنك الزراعي المصري، خلال صرف المنحة التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمتضررين من أزمة فيروس كورونا، توجه موظفو البنك إلى معهد الأورام لصرف الملغ المقرر لأحد المواطنين، وتم تسليمه كارت ميزة ومبلغ المنحة.

كان المحاسب علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، قد أمر بمراعاة الحالات الإنسانية، والوصول إليها أينما تواجدت، وبعرض الحالة الخاصة بالمواطن المريض، أمر على الفور رئيس البنك الموظفين بالانتقال إلى معهد الأورام حيث يتواجد المواطن وتسليمه المنحة وكارت ميزة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أعلن عن مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، لمواجهة الأعباء الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا بعد تضرر هذه العمالة، وأن تقدم لهم منحة تبلغ قيمتها 1500 جنيه، تصرف على 3 شهور، كل شهر 500 جنيه.