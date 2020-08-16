الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 36

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم غد الاثنين طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، مع نزول الشبورة المائية صباحًا، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا وشبورة مائية صباحًا، مائلًا للحرارة، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري لـ 82%.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقسًا شديد الحرارة.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود ليلًا طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس لطيفًا، بينما يكون على شمال وجنوب الصعيد معتدلاً.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين بالقاهرة، فالعظمى 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26، ومطروح العظمى 31 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 26، وقنا العظمى 41 والصغرى 27، والأقصر العظمى 42 والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 والصغرى 28.