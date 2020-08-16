آليات الاحتلال الإسرائيلي تجرف أراض زراعية جنوب شرقي طولكرم

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أراض زراعية وشقت طريقا في منطقة الجبل "الوسطاني"، في قرية شوفة الواقعة جنوب شرقي طولكرم.

وقال الناشط في مجال الدفاع عن الأراضي في شوفة تحسين حامد لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن 7 جرافات ضخمة تقوم حاليا بأعمال تجريف في هذه المنطقة، وشق طريق على طول الجبل، التي معظمها مزروعة بأشجار الزيتون واللوز.

وأضاف حامد، أن ملكية الجبل تعود لعائلات قرية شوفة ومسجلة باسمائهم ضمن الأوراق الثبوتية الرسمية، موضحا أن المنطقة تقع ضمن المخططات التي أقرتها سلطات الاحتلال نهاية العام الماضي للاستيلاء عليها، بحق مئات الدونمات من الأراضي الزراعية الممتدة ما بين قريتي جبارة وشوفة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، شابا من مخيم جنين، وذكرت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود السعدي بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب جنين، وفقا لما نشرته وكالة "وفا"، اليوم.