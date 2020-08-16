تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب لمدة 45 يوما

تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب لمدة 45 يوما
كتب:
هيثم البرعى
02:29 م | الأحد 16 أغسطس 2020
رئيس المحكمة
جددت محكمة القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وعماد الدرمللي، حبس رئيس مصلحة الضرائب، و4 متهمين آخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقي رشوة والإضرار بالمال العام والتربح.
وأمرت النيابة العامة بحبس "ع.ح"، رئيس مصلحة الضرائب السابق، و2 محاسبين آخرين متهمين بالرشوة، احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، ما أضر بالمال العام.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.