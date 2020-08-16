تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب لمدة 45 يوما

جددت محكمة القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وعماد الدرمللي، حبس رئيس مصلحة الضرائب، و4 متهمين آخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقي رشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وأمرت النيابة العامة بحبس "ع.ح"، رئيس مصلحة الضرائب السابق، و2 محاسبين آخرين متهمين بالرشوة، احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، ما أضر بالمال العام.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.