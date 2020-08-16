"لين ولانا" طفلتان ملتصقتان في الدقهلية.. أبوهما طلق والدتهما بسببهما

ينتظر التوأم الملتصق "لين و لانا" إجراء عملية فصل لهما في مستشفي الدمرداش بكلية الطب جامعة عين شمس، بعد أن بلغ عمرهما 16 شهرا، قضياها في انتظار تحديد موعد لإجراء عملية الفصل.

"انفصل والد الطفلتين عني بمجرد علمه بأنهما ملتصقتان" هكذا تحكي عفاف محمد جوهر، والدة الطفلتين مأساتها، وقالت، "عرفت منذ أن كنت حاملاً فيهما من الطبيب أنهما ملتصقتان، فغضب زوجي، وطالب الطبيب بإنزالهما، فأكد له أنه يوجد خطورة شديدة علي حياة الأم يمكن أن تتسبب في وفاتها"٠

وأضافت الأم لـ"الوطن"، "عدت مع زوجي وتركني عند أهلي في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وكان يزورني وفجأة انقطع عن زيارتي، وبعد شهرين وأنا مقبلة علي الولادة بدأ يتحدث زوجي عن الطلاق".

وأشارت إلى أنه بعد علمه بولادتي طفلتين ملتصقتين طلقني، وتركني عند أهلي، وبعد ساعتين من الولادة تم نقل الطفلتين إلى الحضانة بمستشفى الأطفال جامعة المنصورة، وانقطعت والدهما عني، وأهلي هم من تحملوا مصاريفي.

وعن الحالة الصحية للطفلتين، أكدت أنهما منذ ولادتهما من الحضانة إلى العناية المركزة، تحدد لهما عملية فصل، إلا أن فيروس كورونا ظهر، وتأجلت العملية وخرجت بهم من المستشفى وساءت حالة إحداهما، ولما نشرنا عن حالتهم علي الفيس بوك اهتم المستشار الطبي لرئيس الوزراء وتدخل ونقلنا إلى مستشفى الدمرداش وفي انتظار اجتماع الأطباء اليوم الأحد لتحديد موعد للعملية.

وقال سيدات السيد حمود، جدة الطفلتين، إن "ابنتي متزوجة منذ 6 سنوات، وأنجبت طفلاً وتوفي ثم عندما كانت حاملاً في الطفلتين أخبرها الطبيب أنهما ملتصقتان، وطلب زوجها أن ينزلوا إلا أننا خفنا علي حياتها".

وذكرت الجدة أن الطفلتين ملتصقتان من منطقة الحوض، ومشتركتان في أشياء كثيرة، والأطباء أجروا أشعة وتحاليل ودرسوا إجراء عملية الفصل، إلا أن حالة إحداهما حالياً سيئة.