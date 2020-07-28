القباج توجه فريق التدخل السريع بدعم توأم ملتصق الرأس في البحيرة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع؛ لفحص الفيديو الذي تم رصده عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التوأم (منة - مي) الملتصق من الرأس واحتياجهن للمساعدات.

وتوجه أعضاء فريق التدخل السريع بالبحيرة لمكان تواجد الأسرة وأجرى دراسة حالة لهم وتبين أن الأسرة تتكون من الأب "إسلام .ص .ر"، ويبلغ من العمر 40 عاما ويعمل سائقا وتبلغ الزوجة 35 عاما وهي ربة منزل، والطفلتان التوأم الملتصقتان تبلغان من العمر 5 سنوات، ومنذ ولادتهن ملتصقتين من الرأس وكانت حالتهن الصحية متدهورة، وتم حجزهن بمستشفى الدمرداش بالقاهرة لمدة عام ونصف في العناية المركزة.

ووجد الفريق أنه تم سابقا محاولات لسفرهن للخارج للعلاج بمساعدة وزارة الصحة بالسعودية، لمدة عام، وتم إجراء جلسات تخاطب وعلاج طبيعي وترفيه لهن، وخلال هذا العام؛ تم عرض أكثر من مقترح لفصلهن، ولكن في النهاية تعذر الفصل بسبب ترابط الشرايين والأوردة في المخ والحالة لديها التصاق في الرأس من الجنب والظهر.

ووجهت وزيرة التضامن فريق التدخل السريع المركزي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة لصرف مساعدات عينية ونقدية للأسرة، وإخضاع التوأم الملتصق للكشف الطبي لإدارجهن ببرنامج الدعم النقدي المشروط "كرامة" واستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهن كونهن من ذوي الإعاقة، والتنسيق مع مؤسسة التكافل بالبحيرة لصرف مساعدة مالية لمدة 6 أشهر، والتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء؛ لإخضاع التوأم الملتصق لفحص طبي شامل من خلال عرضهم على الأطباء المختصين لتحديد حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم وتوفيره على نفقة الدولة.