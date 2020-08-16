الطيران المدني تجتاز مراجعة شهادة الأيزو 9001:2015 للمرة الثانية

اجتازت وزارة الطيران المدني إجراءات المراجعة من شركة ACM الإنجليزية بمصر لخدمات الجودة والتفتيش لتجديد شهادة الأيزو للمرة الثانية.

وقامت الإدارة المركزية للجودة والبيئة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان استمرار تطبيق نظم الجودة بالوزارة في ظل الظروف التي تواجه البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" .

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بضرورة تطبيق وتفعيل نظم الجودة في قطاعات وإدارات وزارة الطيران المدني، وحصولها على شهادة الأيزو 9001:2015 .

وقد تم عمل تقييم للمخاطر في ظل انتشار الوباء والعمل على التصدي للتحديات التي تواجه العديد من القطاعات ووضع الحلول الملائمة.

ويُعد هذا النجاح والمجهود انعكاسًا للأداء المتميز وتطبيقًا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى الإدارات المختصة بالتعامل المباشر مع العملاء بما يتماشى مع توجهات وزارة الطيران المدني، وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين على خطوطها من خلال نشر الوعي بمفاهيم نظم إدارة الجودة لدى جميع العاملين، وكذا الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشري.

يُذكر أن وزارة الطيران المدني تحرص على وضع أهداف استراتيجية تضمن تقديم الخدمات للعملاء بجودة عالية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، بالإضافة إلى تجديد الرؤية والرسالة وسياسة الجودة بشكل مستمر .