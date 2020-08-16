الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على بلدة بمنطقة "شابيلي السفلى"

أعلن مسؤولون صوماليون، أن القوات الصومالية الحكومية المدعومة من قوات الاتحاد الإفريقي تمكنت، اليوم، من السيطرة على بلدة بمنطقة "شابيلي السفلى" التي كانت تستحوذ عليها حركة "الشباب" الإرهابية وتحرير عشرات الأطفال.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، أن بلدة "كونتواري"، جنوب غربي الصومال وتبعد عن العاصمة "مقديشيو" بـ208 كيلومترات، تعد معقلا استراتيجيا منذ سنوات للحركة المتطرفة.

وقال وزير الأمن الداخلي في منطقة شابيلي السفلى إسحاق علي صبج، "إن حركة الشباب كانت تتخذ من هذه البلدة قاعدة لشن هجماتها على مدن وبلدات في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة الصومالية".