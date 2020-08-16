باكستان تضبط 99 شخصا حاولوا التسلل إلى إيران

أعلنت الشرطة في باكستان، اليوم، ضبط 99 شخصًا حاولوا السفر إلى إيران بشكل غير شرعي، موضحة أنه تم ضبط الأفراد بمدينة "كويتا" في إقليم "بلوشستان" مختبئين داخل شاحنة وبينهم نساء وأطفال.

وأضافت الشرطة الباكستانية أنهم دفعوا مبالغ كبيرة لكي يتم نقلهم إلى إيران وأوروبا وتركيا، وفقًا لما ذكرته قناة "سما تي في" الباكستانية.

جدير بالذكر أنه جرى ضبط 287 شخصًا، الأسبوع الماضي، في أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بشكل غير شرعي من مدينة "خاران" في الإقليم ذاته.