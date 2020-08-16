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محمود مسلم

باكستان تضبط 99 شخصا حاولوا التسلل إلى إيران

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(أ.ش.أ)
04:04 م | الأحد 16 أغسطس 2020
عناصر من الشرطة الباكستانية

عناصر من الشرطة الباكستانية

أعلنت الشرطة في باكستان، اليوم، ضبط 99 شخصًا حاولوا السفر إلى إيران بشكل غير شرعي، موضحة أنه تم ضبط الأفراد بمدينة "كويتا" في إقليم "بلوشستان" مختبئين داخل شاحنة وبينهم نساء وأطفال.

وأضافت الشرطة الباكستانية أنهم دفعوا مبالغ كبيرة لكي يتم نقلهم إلى إيران وأوروبا وتركيا، وفقًا لما ذكرته قناة "سما تي في" الباكستانية.

جدير بالذكر أنه جرى ضبط 287 شخصًا، الأسبوع الماضي، في أثناء محاولتهم الخروج من البلاد بشكل غير شرعي من مدينة "خاران" في الإقليم ذاته.

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