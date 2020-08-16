مطران أسيوط يعتذر لمواطن ضربه بعد أن جذبه بعنف لنيل البركة

اعتذر الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس دير السيدة العذراء بدرنكة لأحد الأشخاص، بعد أن ضربه بطريقة لا إرادية على رأسه بالصليب بعد أن جذبه إليه في محاولة لنيل البركة، أثناء "موكب الدورة" داخل دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة.

وقال الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، في خطبته عقب ترأسه للقداس في دير درنكة، ونشرته الصفحة "محبى دير العذراء بجبل رنكه إنه: "خلال سير موكب الدورة بالدير، فوجئت بأحد الرجال المباركين البسطاء ولكنه شديد وقوي، ويمكن أكبر مني سنًا، ويديه كالحديد وأنا ماشي في موكب الدورة مسك عصًا أتوكّأ عليها وشدها لنيل البركة".

وأوضح أسقف أسيوط: "أنا مش حمل إن حد يشدني بالقوة هكذا، فقمت لا شعوريا وضربته على رأسه"، مشيرًا إلى أنه حاول الوصول إلى هذا الرجل عقب انتهاء موكب دورة العذراء لكي يعتذر منه ويقبل رأسه ولكنه لم يوصل إليه".

وتجرى احتفالات مولد السيدة العذراء بدير درنكة وسط تكثيف أمني واجراءات احتزارية مشددة لمواحهة كورونا واقتصار الاحتفالات داخل أسوار الدير فقط ورغم ذلك تشهد الدورة اليومية إقبالا كبيرا من المواطنين وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا وهو المولد الأول الذي يقام منذ بدء فيروس كورونا في مصر.