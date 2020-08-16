ماكرون لـ عباس: نعمل على استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل عادل

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن: "سنعمل على استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل عادل" وفقا لما نشرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وبحث ماكرون في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وأكد ماكرون، أن التوصل لاتفاق سلام عادل ما زال أولوية، داعيا الرئيس الفسطيني لزيارة باريس لبحث تطورات القضية الفلسطينية. فيما قال الرئيس الفلسطيني: "ملتزمون بالحوار مع إسرائيل على أساس قرارات الشرعية الدولية".