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محمود مسلم

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات

كتب:

وكالات
05:57 م | الخميس 13 أغسطس 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "انفراجة كبيرة اليوم، اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

​وأضاف ترامب، أن إسرائيل والإمارات سيتبادلان السفارات والسفراء، ويطبعان العلاقات.

وأوضح أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، سيسمح لوصول المسلمين لزيارة المعالم التاريخية في إسرائيل.

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