تفاصيل تحقيقات محاولة قتل طفل وضعه المتهم في خباز العجين الآلي

كشفت تحقيقات النيابة أن عاملًا بأحد المخابز بأسوان وضع طفلًا عمره 15 عامًا يعمل بالمخبز داخل إناء العجين الكهربي، وقام بتشغيله، بسبب رغبته في عدم استمرار المجني عليه في العمل بالمخبز.

وأوضحت التحقيقات أن الحادث وقع في الثامن من الشهر الجاري وتم نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج، ثم تبين أن المتهم محمد فراج اعتدى على الطفل المجني عليه بوضعه بإناء العجين بالخباز الآلي بالمخبز وشغّل الخباز، مما أصاب الطفل بإصابات بالغة قاصدًا إزهاق روحه.

وقال والدا المجني عليه في التحقيقات إنهما علما من نجلهما أن المتهم وضعه بالإناء أثناء تشغيله بسبب خلافات بينهما، لعدم رغبة المتهم في استمرار المجني عليه بالعمل بالمخبز.

وقال الطفل المجني عليه في التحقيقات إن المتهم تعدى عليه بعد طلبه منه الكف عن ممازحته قاصدًا إزهاق روحه، وشهد مالك المخبز بتبيلغه أولًا بتعرض المجني عليه لحادثٍ عرضيٍّ داخل المخبز أحدث إصابته، ثم بتاريخ الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري راجع كاميرات المراقبة المثبتة بالمخبز فشاهد وضع المتهم المجنيَ عليه داخل الخباز الآلي وتشغيله.

وشهد أحد العمال أيضًا أنه شاهد المجني عليه داخل إناء العجين بعد سماعه صراخه، ففصل التيار الكهربائي عن الخباز وسارع بإسعاف المجني عليه، ثم شاهد لاحقًا بكاميرات المراقبة بالمخبز واقعة تعدي المتهم على المجني عليه.

واستجوبت النياية المتهم ووجهت إليه اتهام الشروع في قتل المجني عليه، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، مدعيًا حدوث إصابة المجني عليه لارتطامه بلوح حديديٍّ بالمخبز وسقوطه عليه.

وشاهدت النيابة اللقطات المصورة للواقعة بكاميرات المراقبة بالمخبز، وتبين منها أن المتهم حملَ المجنيَ عليه عنوةً ووضعه بإناء العجين بالخباز الآلي وقام بتشغيله، ثم محاولة آخرين انتشال المجني عليه وإسعافه لاحقًا.

وأمرت النيابة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه.