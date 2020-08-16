ضبط 85 قضية مخدرات وتنفيذ 47 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 23 قطعة أسلحة نارية بحوزة 20 متهمًا، وتنفيذ 47346 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبطت 85 قضية مخدرات بحوزة 274 متهمًا، و12 هاربًا، و18 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و254 دراجة نارية مخالفة، 21268 مخالفات مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وتمّ إعادة 3 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، كما جرى فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.