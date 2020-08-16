موظف يبلغ المباحث عن زوج ابنته بعدما اختلفا على "مصاريف التنقيب"

"اختلفنا على مصاريف التنقيب، فبلغت المباحث على جوز بنتي وشريكه".. بهذه الجملة اعترف موظف بتفاصيل القبض على زوج ابنته وآخر بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله.

وأضاف المتهم أنه اتفق مع زوج ابنته وصديقه على التنقيب عن مقبرة أثرية أسفل المنزل، وأثناء التنقيب اختلف على مصاريف الحفر، وحدثت مشادة كلامية فقررت إبلاغ المباحث وتم ضبط جميع المتهمين، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بأعمال حفر داخل أحد العقارات بمصر القديمة بقصد التنقيب عن الآثار.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من شرطة النجدة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم ) بقيام شخص بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه.

بالانتقال والفحص لمحل البلاغ أمكن ضبط (عامل - مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق السكنية بذات العقار المشار إليه (ملك شقيق المتهم وزوج نجلة المبلغ)، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 3 أمتار وعمق 20 مترا - أدوات حفر وتنقيب).

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع المبلغ، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم، وأضاف بقيامه بالإبلاغ انتقاما منه لوجود خلافات مالية بينهما حول التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.