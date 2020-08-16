عامل يعترف بقتل عشيق زوجته: ذبحته بسكين المطبخ ومراتي هربت

"رجعت البيت علشان كنت تعبان.. ودخلت غرفة النوم لقيت مراتي فى حضن عشيقها، ذبحته وهي هربت من الشقة"، بهذه الكلمات، اعترف عامل بتفاصيل ذبح عامل داخل شقته انتقاما لشرفه بعد ضبطه في غرفة نومه.

وقال المتهم: "لم أعلم بأن زوجتي كانت تخونني، وفوجئت بوجود المتهم داخل الشقة".

وتم ضبط الزوجة، وبمناقشتها اعترفت بالواقعة أمام رجال المباحث، وتحرر محضر وأحاله اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى النيابة التي تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقي قسم 15 مايو بلاغا من سكان المنطقة بقيام "خليل.ع" عامل، بذبح عشيق زوجته بداخل إحدى عمارات العبد بدائرة القسم وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة شاب أسفل العقار الذي شهد الواقعة.

وكشفت التحريات أن المجني عليه تربطه علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم، وأثناء عودة المتهم إلى منزله وبفتح باب الشقة شاهد المجني عليه في وضع مخل مع زوجته داخل غرفة نومه، وقام بإحضار السكين وسدد عدة طعنات له، وقام المجني عليه بفتح باب الشقة والهرب ولكنه سقط قتيلا أسفل العقار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بدافع الشرف.