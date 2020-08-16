وكيل "خارجية النواب": استراتيجية السيسي أنهت ظاهرة الهجرة غير الشرعية

قال صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم، إن استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية أنهت هذه الظاهرة في كل الاتجاهات الاستراتيجية، مضيفًا: "هذه الظاهرة انتهت في مصر منذ عام 2016، بعد إعلان الرئيس السيسي أنه لا يوجد مركب واحد خرج من السواحل المصرية، وعلى متنه أي مهاجر غير شرعي".

وأضاف عقيل، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه منذ اليوم الأول كيف يمكن القضاء على هذه الظاهرة ومساعدة المجتمع الدولي في ذلك، مؤكدًا أن الإصرار على ذلك أسفر عن الانتهاء منها.

وأشار عقيل إلى أن مصر في عهد السيسي تعمل مع كل الدول للحد من الظواهر السلبية، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن التنسيق القائم والمستمر بين مصر والدول الأخرى ساهم بشكل كبير في القضاء على هذه الآفة.

وأوضح وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية أن القيادة السياسية والحكومة أطلقا عدة مبادرات من أجل مكافحة هذه الظاهرة مثل تقديم التمويلات للمشروعات الصغيرة والعمل على القضاء على البطالة من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشاد عقيل بمجهودات وزارة الخارجية والوزارات المعنية في العمل على القضاء على هذه الظاهرة، وخصوصًا التنسيق الأمني المستمر مع الدول الأخرى، موضحًا أن الشهادات الدولية بأن مصر نجحت في القضاء على هذه الظاهرة تمثل اعترافًا دوليًا بأن القيادة السياسية والحكومة والجهات المعنية أصابت الهدف، وهو وقف تصدير البشر والعمل على الهجرة في إطار النظام العام الإقليمي والدولي.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وافقت على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة.