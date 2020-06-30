مكرم: قرار السيسي بعودة وزارة الهجرة لإيمانه بقوة المصريين في الخارج

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ تكليف القيادة السياسية لوزارة الهجرة في بداية عملها في سبتمبر 2015، كان بالأساس تلبية احتياجات المصريين في الخارج، والتواصل معهم والاستفادة من خبرتهم.

وأضافت مكرم، خلال حوار على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الوزارة التي انتهي عملها منذ 20 عاما، كان هذا تحد كبير لعودة الثقة مرة أخرى بين المواطن في الخارج، وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة الوزارة، يرجع لإيمانه بقوة المصريين في الخارج، وتقديره لدورهم في حماية مصالح الدولة، وكذا الاستفادة من خبراتهم في الخارج.

وتابعت، أنّ الوزارة عملت منذ اليوم الأول لتثبت للمصريين في الخارج أنّ هذه الوزارة ليست شرفية، وتعمل لصالح المواطن، وفي بداية عمل الوزارة كان هناك بعض الأحداث الفردية لبعض المواطنين في منطقة الخليج، وبالتأكيد سفر الوزيرة لوقوف بجانب هؤلاء العمال كان رسالة ليس لأبنائنا في منطقة الخليج فقط، ولكن للمصريين في كل العالم، بأنّ هناك توجه جديد من الدولة لحماية هؤلاء المصريين وكرامتهم.

واستكملت، أنّ ملفاتنا كثيرة جدا، وبينها الاستفادة من العلماء والخبراء والاهتمام بالجيل الثاني والثالث بموضوعات الهجرة غير الشرعية، وعلى مدار الـ5 سنوات عملت وزارة الهجرة على توصيل صوت الدولة.