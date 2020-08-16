طيران الاحتلال يقصف غزة

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم، إن 11 حريقًا اندلعت فى مناطق مختلفة من "غلاف غزة"، بعد سقوط بالونات حارقة، موضحة أن غالبية الحرائق سُجلت في نطاق مجلس مستوطنات "أشكول" جنوبي شرق غزة، فيما أغلقت سلطات الاحتلال، البحر أمام مراكب الصيادين بشكل كامل، ووجهت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية صوب المراكب، بعد ليلة من القتال عبر الحدود مع فلسطينيين.

وأطلق نشطاء فلسطينيون في غزة صاروخين على جنوب إسرائيل بعد أن استهدفت ضربات جوية إسرائيلية مواقع تابعة لحركة "حماس"، وقال جيش الاحتلال إن نظام القبة الحديدية اعترض صاروخين، موضحا أن الضربات جاءت ردا على بالونات حارقة، ومحاولات متظاهرين فلسطينيين إلقاء متفجرات على السياج الحدودي، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت شرطة الاحتلال أن سقوط الصواريخ ألحق أضرارا بمنزل في سديروت، فيما عالج مسعفون رجلا من إصابات طفيفة، وقالت وزارة الصحة في غزة إن نيران الاحتلال أصابت محتجين اثنين.

من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال، بيني جانتس في بيان:"إذا لم تكن سديروت هادئة، فلن تكون غزة كذلك"، وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم، أن سلطات الاحتلال صادقت على مشاريع استيطانية كبيرة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ودشن وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد ونظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، خطوط التواصل بين الإمارات وإسرائيل، فيما ذكرت القناة الإسرائيلية "الثانية عشرة"، اليوم، أن "جانتس"، أعطى تعليماته للجهات المختصة من أجل عودة التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني، بعدما توقف أثر إعلان إسرائيل نيتها ضم أراضي فلسطينية.

وقال مصدر لشبكة "سكاي نيوز"، إن الفرصة أضحت ملائمة لعودة التنسيق الأمني بعد الإعلان عن إلغاء الضم في اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل.