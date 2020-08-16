عاجل.. الاحتلال يقصف غزة بعد هجوم استهدف بلدة إسرائيلية

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع في قطاع غزة، ردًا على الهجوم على منطقة إسرائيلية مساء السبت.

ووفقًا لما أفاد موقع "سكاي نيوز بالعربية"، فإن صاروخين من قطاع غزة انطلقا باتجاه بلدة سديروت جنوبي إسرائيل، قبل أن يرد جيش الاحتلال بقصف جوي وبري على القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إن السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل شهد مساء السبت إقدام حوالي عشرة أشخاص على حرق إطارات وإلقاء عبوات ناسفة وقنابل يدوية على السياج الأمني ومحاولة الاقتراب منه.

وأضاف البيان أنه ردا على ذلك، استهدفت مقاتلات وطائرات حربية مواقع لـ"حماس" في قطاع غزة بينها مبانٍ تحت أرضية تابعة للحركة.