بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) توفر شركة كريم لعملائها فرصة للتبرع ومساعدة سكان بيروت

دعماً للجهود التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي لتوفير طرود غذائية للمتضررين من انفجار ميناء بيروت، تقدم شركة كريم لعملائها الفرصة لتحويل نقاط مكافآت كريم إلى تبرعات لبرنامج الغذاء العالمي.

من خلال تطبيق كريم Super App، سيتمكن العملاء من التبرع بنقاطهم بسلاسة من العديد من البلدان التي تعمل فيها الشركة كالأردن والعراق ولبنان وفلسطين والمغرب ومصر وباكستان.

مع نزوح حوالي ٣٠٠,٠٠٠ شخص من منازلهم نتيجة لهذه الكارثة، تهدف "كريم" إلى تمكين عملائها من مد يد العون إلى الشعب اللبناني من خلال هذه الحملة. كريم تدعو مجتمعها للتكاتف والوقوف مع المتضررين من حادث مرفأ بيروت.

إليك كيف يمكنك أن تلعب دورًا في مساعدة المحتاجين:

الخطوة 1: افتح تطبيق كريم Super App واضغط على "نقاط المكافآت" في أعلى اليمين

الخطوة ٢: انظر إلى قسم التبرعات و اختر "اغاثة لبنان"

الخطوة ٣: اضغط على "تبرع" بمجرد ظهور الشاشة أدناه

نبذة عن شركة كريم

تعتبر شركة "كريم"، منصة تكنولوجية لمنطقة الشرق الأوسط الكبير، كما تعد من تطبيقات النقل التشاركي الإقليمية الريادية. وتعمل "كريم" على توسيع خدماتها عبر نموذج عملها الأساسي، لتشمل المدفوعات، والتوصيل، بالإضافة إلى خدمات النقل الجماعي لتصبح التطبيق الشامل للاحتياجات اليومية في المنطقة. وتتمثل مهمة "كريم" في تسهيل حياة الناس وتحسينها، إلى جانب بناء مؤسسة مستدامة مذهلة تلهم الآخرين.

تأسست "كريم" في يوليو 2012، وتتوفر خدماتها في 100 مدينة في 13 دولة حيث توفر أكثر من مليون فرصة اقتصادية في المنطقة. وفي يناير 2020، أصبحت "كريم" فرعاً مملوكاً بالكامل من قبل "أوبر". www.careem.com