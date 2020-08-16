عبدالعال يمازح وزير المالية: "الوزراء بيشدوه ويقولوله عايزين فلوس"

أشاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشبكة الطرق والكباري التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه في خلال 3 سنوات سيكون لدينا شبكة مترو لا تقل عن تلك الموجودة بعواصم العلم، وما شهدناه في الجولة مفخرة لكل مصري.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد بحضور وزير المالية، إن مشروع المترو متكامل وطبقا للمواصفات العالمية، وهذا مجهود كبير جدا لرئيس الجمهورية.

ومازح رئيس البرلمان وزير المالية بالتزامن مع مناقشة قانون الجمارك قائلا: "الراجل عايز فلوس شوفته الصبح كل وزير يشد فيه يقوله عايز فلوس، والراجل له مجهود كبير نشكره عليه".