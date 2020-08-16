العراق يعلن اعتقال أخطر الإرهابيين المشتركين بمجزرة سبايكر

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، عن اعتقال "أخطر الإرهابيين" المشتركين بمجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين.

وقال رسول، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب يواصلون عملياتهم النوعية لملاحقة العناصر المنهزمة في مختلف المناطق، فقد تمكنوا من خلال المتابعة الميدانية وجهود استمرت أشهر من إلقاء القبض على المجرم (ن، ط) الذي يعد من أخطر الإرهابيين الذين اشتركوا في مجزرة سبايكر".

وأضاف أن عملية القبض جاءت في محافظة صلاح الدين، مؤكداً "القاء القبض على إرهابيين إثنين في محافظتي نينوى وصلاح الدين واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

جدير بالذكر أن تنظيم داعش استولى على قاعدة سبايكر عام 2014، والتي كانت تضم متطوعين جدد في الجيش، حيث وقع المجندون الجدد في قبضته وعددهم نحو 1700 مجند تم إعدامهم.