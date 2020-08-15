ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في العراق إلى 172583 حالة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، تسجيل 4293 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 172583 حالة.

وأشارت الوزارة العراقية، في بيان نقلته الوكالة العراقية للأنباء، إلى فحص 18295 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليونا و263 ألفا و650 فحصا.

وأضافت الصحة العراقية، أنه جرى تسجيل 2571 حالة شفاء جديدة، فيما جرى تسجيل 76 حالة وفاة في كافة المحافظات؛ ليبلغ مجموع الوفيات 5785 حالة.

واعتبرت وزارة الصحة، أن الارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا المستجد ناجماً عن عدم التزام المواطنين، داعية إلى تشديد الإجراءات.

وقال وكيل وزير الصحة حازم الجميلي، في تصريح أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم، "إنه يجب تشديد الإجراءات بحق المخالفين لمواجهة زيادة الإصابات بكورونا"، مشيراً إلى أن "وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى مرحلة الـ 4 آلاف إصابة يعدُّ مؤشراً خطيراً جداً".

وأضاف الجميلي، أن "الارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا ناجم عن عدم التزام المواطنين في الفترة السابقة"، معتبراً أن "ترك الأمور على ما هي عليه يعني أن الوضع الصحي في البلاد يسير نحو المجهول".