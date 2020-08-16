ارتفاع الإصابات بكورونا شرقي المتوسط إلى 1724084 حالة

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في منطقة إقليم شرقي المتوسط إلى 1724084 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1454858 حالة بنسبة 84.4%، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأوضح الموقع الإلكتروني للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية شرقي المتوسط الذي يضم الدول العربية وباكستان وأفغانستان وإيران: بلغت عدد الوفيات في الإقليم 45710 وفاة، وفق آخر تحديث، اليوم.

ولا تزال إيران تتصدر دول الإقليم بـ 341070 إصابة، ثم السعودية 297315 إصابة، فباكستان بــ 288717 إصابة.

وكان المدير الإقليمي للمنظمة الدكتور أحمد المنظري، دعا في بيان صحفي، دول الإقليم للتحلي باليقظة خلال الجائحة، محذّرا من أنه إذا لم تتمكن البلدان من الحفاظ على فعالية تدابير الصحة العامة، سيظل خطر معاودة ظهور الفيروس وانتشاره في الإقليم مرتفعاً.