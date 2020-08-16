إيران تسجل 2133 إصابة جديدة بكورونا.. و147 وفاة خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات جرّاء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 19639 شخصًا، بعد تسجيل 147 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد 2133 حالة إصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري قولها: "خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد 2133 حالة إصابة بكورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 343 ألفًا و203 حالات في البلاد".

وأشارت لاري إلى أنه إلى الآن قد تماثل 297486 شخصًا للشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني 3881 من حالة حرجة، ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.