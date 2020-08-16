الإعلان عن توقف محطة توليد كهرباء قطاع غزة

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة أن محطة كهرباء غزة ستتوقف بكامل قدرتها الإنتاجية في الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأوضحت سلطة الطاقة، في بيان صحفي، أن توقف المحطة جاء بسبب نفاد الوقود نتيجة إيقاف توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة من طرف الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت سلطة الطاقة، إلى أن التوقف سيترتب عليه زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطن لتصبح نسبة العجز أكثر من 75%.

وأضافت سلطة الطاقة، أن توقف محطة كهرباء غزة عن العمل سيؤثر سلبًا على مناحي الحياة.