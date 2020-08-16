الداخلية تنفي واقعة تهجير أسرة بالفيوم بسبب وفاة طفلة

نفت وزارة الداخلية، في بيان لها، صحة ما جرى تداوله بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، تحت عنوان (الأحكام العرفية وتهجير الأسر)، وادعت خلاله إحدى الصفحات قيام عمدة إحدى القرى بمحافظة الفيوم بالحكم في جلسة عرفية بتهجير أسرة على أثر قيام أحد أفرادها بدهس طفلة دون قصد بدراجة نارية.

وأوضحت الوزارة، أنه بالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل قيادة الشخص المُشار إليه، بالطفلة، أثناء رجوع السيارة للخلف مما أدى إلى وفاتها، وبسؤال والد الطفلة لم يتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجلته، وأن الحادث قضاء وقدر.

وتابعت الوزارة: "وفي وقت لاحق توجه عمدة القرية المذكور برفقة كبار العائلات، وبصحبته والد قائد السيارة المشار إليه لمنزل والد الطفلة المتوفاه لتقديم واجب العزاء وتوافق الطرفان، كما تبين عدم مطالبة عمدة القرية للأسرة بمغادرة محل إقامتهم، وأن ما ورد على الموقع سالف الذكر عاري تماماً من الصحة".