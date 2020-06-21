مصادر تنفي تغيير الداخلية خطتها في التعامل مع أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

نفت مصادر مطلّعة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على لسان وزير التربية والتعليم بأن وزارة الداخلية سوف تتعامل بطرق مختلفة مع تجمعات أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من الخميس المقبل.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن" أن تواجد رجال الأمن أمام لجان الثانوية العامة، هدفه التعامل مع أي مواقف طارئة والتصدي لأي أعمال خارجة عن القانون، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، وأيضا تأمين عمليات نقل أوراق الامتحان إلى مقر اللجان.

وتمتد خطة الداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة، إلى كل الطرق والمحاور المؤدية إلى اللجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية، بهدف تسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.