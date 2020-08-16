عبد العال: ما جرى إضافته من طرق بمعايير علمية حديثة مفخرة لنا جميعا

أشاد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن فخره واعتزازه لما شاهده اليوم خلال حضوره افتتاح محطة مترو عدلى منصور، قائلا: "أقولها للتاريخ مفخرة لنا جميعا ما جرى إضافته من طرق بمعايير علمية حديثة، ولدينا شبكة مترو خلال 3 سنوات لن تقل عن أي شبكة مترو في أي عاصمة دولية، ولكل مصري أن يفخر بمصر الحديثة والمشروعات الحديثة التي يجري إنشاؤها، هناك مجهود كبير يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة باعتبارها جزء من الجناح التنفيذي للدولة".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور)، وووضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائي في مصر، وهو القطار الكهربائي (السـلام –العاشــر–العاصمة الإدارية) والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور والتي تعتبر نموذجاً للنقل متعدد الوسائط.

وتعد المحطة، إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الادارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الانفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبر جيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والاتوبيس الترددي.