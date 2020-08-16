عبدالعال: الموانئ المصرية مؤمنة ومرفأ بيروت كان صافرة إنذار لكل الدول

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الموانئ المصرية مؤمنة تأمينا كاملا، وبالنسبة للمواد الخطرة الموجودة بالقرب من الكتل السكانية فالحكومة تضعها على عاتقها ويتم مراجعة كل هذه الأماكن والمواد، وما حدث فى لبنان الشقيق كان صافرة إنذار لكل الدول في أماكن تخزين تلك المواد وتأمين المواطنين.

وأضاف أن الحكومة منتبهة لكل ذلك وأنها منذ سنوات طويلة، وأن المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية التقط الرسالة وسينقلها للحكومة، وأي تقصير سيفعل المجلس أدواته الرقابية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ردا على مطالبة النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة أمام البرلمان لبث رسالة طمأنينة للمواطنين بشأن ميناء الأدبية بالسويس، الذي يشهد تصدير 4000 طن من مادة نترات الأمونيوم، قائلًا: "يجب أن تأتي الحكومة إلى هذه القاعة وتوضح ما الإجراءات الاحترازية المتخذة في هذا الصدد حتى لا يتكرر ما حدث في مرفأ بيروت"، وتابع: "كما أن هناك مصنعا ينتج نترات الأمونيوم بالسويس وهو ليس بعيدا عن الكتلة السكنية ويجب نقله".