رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير المالية بعد حادث بيروت: حملة تطهير شاملة للموانئ المصرية

كتب:

محمد طارق
06:49 م | الأحد 16 أغسطس 2020
جلسة البرلمان

جلسة البرلمان

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك عملية تطهير شاملة لكافة الموانئ المصرية، خصوصا بعد الانفجار الذي شهدته لبنان منذ أيام، وذلك للتخلص من كافة الراكد والمهمل والمواد الخطرة، وتم بالفعل تسليم "حاجات" للبترول والدفاع والداخلية، وهذا الملف يتابعه الرئيس بنفسه وتخلصنا بالفعل من مواد مثل الأسلحة والألعاب النارية، وخلال ديسمبر المقبل سيتم تطهير الموانئ بشكل كامل.

وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، أنه جارٍ العمل علي نظام إلكتروني جديد قائم علي المعلومات المسبقة سيتم تطبيقه خلال 6 أشهر بحيث "مفيش أي حاجة تصل الموانئ المصرية، قبل الحصول علي كافة المعلومات الخاصة بها، يعني مفيش حاجة تتحرك لمصر قبل ما نعرف إيه المحتوى، وللأسف في بعض الأحيان بنلاقي المستورد كحول، الحاجة بتوصل ومش عارفين نوصل للمستورد".

من جانبه، أشاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتأكيد الحكومة  أن الموانئ آمنة، ومدركة للراكد الموجود، خصوصاً أننا كنا بنشوف حاجات أثرية من كتر المدة اللي ظلت خلالها بالموانئ".

اقرأ المزيد:

رئيس البرلمان يمازح وزير المالية: أنت زبون دائم عندنا

البرلمان يوافق على مجموع مشروع قانون الكهرباء الجديد

البرلمان يناقش تعديلات لردع توصيل الكهرباء بشكل مخالف

البرلمان يوافق مبدئيا على عقوبات جديدة ضد التنمر تصل للحبس والغرامة

البرلمان يوافق على تعديل قانون الشهر العقاري ويحيله لمجلس الدولة