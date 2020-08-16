وزير المالية بعد حادث بيروت: حملة تطهير شاملة للموانئ المصرية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك عملية تطهير شاملة لكافة الموانئ المصرية، خصوصا بعد الانفجار الذي شهدته لبنان منذ أيام، وذلك للتخلص من كافة الراكد والمهمل والمواد الخطرة، وتم بالفعل تسليم "حاجات" للبترول والدفاع والداخلية، وهذا الملف يتابعه الرئيس بنفسه وتخلصنا بالفعل من مواد مثل الأسلحة والألعاب النارية، وخلال ديسمبر المقبل سيتم تطهير الموانئ بشكل كامل.

وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، أنه جارٍ العمل علي نظام إلكتروني جديد قائم علي المعلومات المسبقة سيتم تطبيقه خلال 6 أشهر بحيث "مفيش أي حاجة تصل الموانئ المصرية، قبل الحصول علي كافة المعلومات الخاصة بها، يعني مفيش حاجة تتحرك لمصر قبل ما نعرف إيه المحتوى، وللأسف في بعض الأحيان بنلاقي المستورد كحول، الحاجة بتوصل ومش عارفين نوصل للمستورد".

من جانبه، أشاد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتأكيد الحكومة أن الموانئ آمنة، ومدركة للراكد الموجود، خصوصاً أننا كنا بنشوف حاجات أثرية من كتر المدة اللي ظلت خلالها بالموانئ".