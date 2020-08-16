إكرامي عن قرار الأهلي تجاه نجله شريف: لا تعليق

أبدى إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، استغرابه تجاه قرار القلعة الحمراء بإنهاء علاقة شريف إكرامي، نجله وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع الأهلي بقرار من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "أرفض التعليق على هذا القرار، فلماذا أعلق؟ ولكن يجب توجيه السؤال إلى المسئولين في الأهلي".

وتابع: "يجب أن يعلق مسؤولو الأهلي عن أسباب اتخاذ ذلك القرار في الوقت الحالي".

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