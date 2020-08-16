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عاجل.. الأهلي يشكر شريف إكرامي ويستبعده لنهاية الموسم

كتب:

أحمد موسى
06:44 م | الأحد 16 أغسطس 2020
شريف إكرامي

شريف إكرامي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توجيه الشكر لحارس الفريق شريف إكرامي، واستبعاده لنهاية الموسم الجاري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.

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