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محمود مسلم

السجيني: الجمع بين النظامين الفردي والقوائم يؤدي لاتساع دوائر الانتخاب

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ولاء نعمه الله
10:45 م | الأحد 16 أغسطس 2020
السجيني

السجيني

قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن الجمع بين نظامي القائمة والفردي بواقع تعديلات قانون مجلس النواب، يؤدي بشكل بديهي إلي اتساع الدوائر الفردية، لاسيما فى ظل تخصيص 50% من المقاعد لكل منهما.

ورفض "السجيني" خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان اليوم، برئاسة إيهاب الطماوي لمناقشة مشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر بتعديل تقسيم دوائر مجلس النواب، ما يثار بأن مشروع القانون غير ممثل للمعادلة الخاصة بالتمثيل الانتخابي والوزن النسبي التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

وقال إن هذا الحديث عام، ومن له أي ملاحظات رقمية يبديها في مضبطة الجلسة.

واستطرد السجيني، قائلًا: "البعض يطالبنا بالجداول الحسابية التي أجرى بناء عليها حساب الدوائر الانتخابية، وهذه الجداول ذات حجم كبير".

يشار إلى أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قسم جمهورية مصر العربية لـ143 دائرة انتخابية للمقاعد الفردية، و4 دوائر انتخابية للقوائم المغلقة المطلقة.

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