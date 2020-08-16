الحكومة تطرح سندات خزانة بـ9.25 مليار جنيه.. غدا

أعلن البنك المركزي المصري، عن طرح سندات خزانة لصالح وزارة المالية بقيمة تصل إلى 9.25 مليار جنيه، غدا الاثنين.

وأوضح "المركزي" عبر موقعه إليكتروني على الإنترنت، أن الطرح الأول بقيمة 1.25 مليار جنيه مقابل سندات خزانة أجل سنتين تستحق في 21 يوليو 2022 بتاريخ إصدار 18 أغسطس 2020 .

وأضاف أن الطرح الثاني بقيمة 4.5 مليار جنيه مقابل سندات خزانة اجل 3 سنوات تستحق في 7 يوليو 2023 بتاريخ إصدار 18 أغسطس الحالي بينما الطرح الثالث بقيمة 3.5مليار جنيه مقابل سندات خزانة أجل 7 سنوات تستحق في 7 يوليو 2027 بتاريخ إصدار 18 أغسطسي الحالي .كانت المالية قد أصدرت سندات خزانة الخميس الماضي بقيمة إجمالية 1.7مليار جنيه حيث أصدرت سندات اجل 10 سنوات تاريخ استحقاقها 14 يوليو 2030 بقيمة 134 مليون جنيه بسعر فائدة 14.42% بالإضافة إلي سندات خزانة اجل 5 سنوات تاريخ استحقاقها 14 يوليو 2025 بقيمة 1.6 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 14.34%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية

وجمعت وزارة المالية، مساء الخميس الماضى، 42 مليار جنيه من السوق المحلية عبر إصدار أذون خزانة أجل 182 و364 يوماً، ورغم أن "المالية" كشفت عن نيتها طرح 19.5 مليار فقط عبر الموقع الإلكترونى للبنك المركزى، فإنها أصدرت أذوناً بقيمة 27.6 مليار، مقابل إصدار أذون أجل 182 يوماً بمتوسط أسعار الفائدة بلغت 13.8%،بينما أصدرت أذون خزانة أجل 364 يوماً بـ14.5 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.67%.