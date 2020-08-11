التيسيرات المقدمة من وزارة المالية للمواطنين من خلال البطاقة التموينية

في إطار سعي الدولة المصرية للتسهيل على المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من متطلبات، قدمت الحكومة المصرية للمواطنين المبادرة الرئاسية "ميغلاش عليك" لتوفير جميع ما يحتاجه المواطنين بأسعار مخفضة، وتستعرض "الوطن" التسهيلات التي توفرها وزارة المالية للمواطنين على البطاقات التموينية، وفق ما أعلنته الوزارة منذ بداية المبادرة وحتى الوقت الحالي، كالتالي:

التيسيرات المقدمة من وزارة المالية للبطاقات التموينية

- الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة التي تصل 20%.

- الخصومات الإضافية المقررة للمواطنين بـ10% من سعر السلعة بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه لكل بطاقة.

- توفير جميع احتياجات المواطنين بمختلف أنواعها بأسعار مناسبة في مبادرة "ميغلاش عليك".

- يتم كل شهر السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدي غير المستخدم لديهم من الدعم الشهري.

- يتم كل شهر السماح لأصحاب البطاقات التموينية استخدام نقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التي تعرضها الشركات والصنَّاع والتجار في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري "ما يغلاش عليك"، التي تستمر 3 أشهر.

- يمكن شراء المنتجات والسلع من خلال مبادرة "ميغلاش عليك" إلكترونيا، بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد.