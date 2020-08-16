"عارف": 240 ألف شخص يصابون بالسكتة الدماغية في مصر سنويا

قال الدكتور هاني عارف رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي والمشرف على برنامج السكتات الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس، إن 240 ألف شخص في مصر يصاب بمرض السكتة الدماغية سنويًا، ثلثهم يتوفى، وثلث يصاب بإعاقة مزمنة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، أن هذا المرض يعتبر ثاني سبب للوفيات بمصر، موضحًا أن علاج هذا المرض كان متوفرًا منذ عام 1995، لكن لم يجرى إعطاؤه بالشكل الكافي.

وتابع: "عدد محدود من المرضى استعملوه، إذ أنه مكلف، والسبب الرئيسي لعدم استعماله أنه يحتاج إلى بروتوكول علاجي ومنظومة علاجي ومن يصاب بهذا المرض يفقد مليوني خلية عصبية، وبعد 4 ساعات ونصف لا يمكن إعطاء العلاج للمريض لأنه قد يؤدي إلى حدوث نزيف".

وأردف: "درسنا أسباب المرض بمستشفيات جامعة عين شمس، ولاحظنا أنه منذ 7 أو 8 سنوات، كانت مئات الإصابات فقط تعالج، والعقار قل استخدامه للدرجة التي جعلته ليس متوفرًا في الكثير من الأماكن، وعدم وجود المنظومة العلاجية وعدم وجود وعي هما سبب عدم الحصول على هذا العلاج".