"أبويا قاللي".. أغنية جديدة تجمع بين مصطفى حجاج ورضا البحراوي

من المنتظر أن يطرح المنتج هاني محروس في الفترة القادمة أغنية جديدة تجمع بين المطرب مصطفى حجاج والمطرب الشعبي رضا البحراوي، وكان قد انتهى يوم الجمعة الماضي هاني محروس بالانتهاء من تصوير فيديو كليب أغنية "ابويا قالي زمان" بمنطقة روض الفرج ومن المقرر طرح الفيديو كليب في الايام القليلة القادمة.

وجاءت فكرة الأغنية برغبة من المنتج هاني محروس لدعم فكرة ترسيخ الاصول والمبادىء التي نشأ عليها هو وجيله على احترام الآباء والكبار فمن هنا جاءت كتابة كلمات أغنية "ابويا قالي زمان" وتقول كلماتها:

أبويا قالي زمان

يا ابني انا بحظرك

خليك برىء واياك

الدنيا دي تغيرك

وابعد عن اللي يعطلك

في السكة ويأخرك

واثناء التحضير للأغنية اقترح حجاج على المنتج هاني محروس مشاركة رضا البحراوي في غناء الأغنية ليتواصل هاني مع رضا لاقتراح الفكرة فيلبي على الفور البحراوي طلب هاني محروس ويرحب بالغناء مع مصطفى حجاج وهو الأمر الذي يصف مشاعر المنافسة الشريفة في مجال الغناء الشعبي باسمين كبيرين مثل حجاج والبحراوي.

يذكر أن الأغنية من كلمات أحمد سامي والحان عزيز الشافعي وتوزيع اسلام شيبسي، والفيديو كليب تم تصويره بمنطقة روض الفرج يوم الجمعة الماضي.

فيديو كليب أغنية "ابويا قالي زمان" فكرة ورؤية فنية المنتج هاني محروس واستعان فيه بالمخرج محمد عبد الجواد ومخرج منفذ فتحي السيد ومدير تصوير سامح فوزي.